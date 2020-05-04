Доходы госбюджета в апреле оказались на 13,6 миллиарда меньше плана, – Казначейство

Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн, что на 15,7% или на 17 млрд грн меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

В частности, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн – отставание от плана составило 36,4% или 11,21 млрд грн, от прошлогоднего показателя – 22,7%.

Налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

По данным Госказначейства, госбюджет в январе-апреле недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн. В том числе по общему фонду поступило 274,12 млрд грн, что на 13,9% меньше плана.

За четыре месяца таможенные поступления составили 84,84 млрд грн – это на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше января-апреля 2019 года.

По итогам четырех месяцев этого года налоговые поступления составили 137,51 млрд грн, что на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель 2019 года.

В то же время возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле этого года выросло до 12 млрд грн по сравнению с 10,64 мрд грн за март, тогда как в январе-апреле этого года бюджетное возмещение НДС достигло 51,45 млрд грн.

Всего план по налоговым и таможенным органам в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле 2020 года снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя – 25,05 млрд грн, а за четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн – это на 11,2% ниже плана и на 3% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,59 млрд грн, что на 3,8% выше апреля-2019, а за три месяца этот показатель возрос на 8,5% – почти до 92 млрд грн.

Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

При этом в общий фонда госбюджета в марте поступило 78,4 млрд грн, что на 10,7% меньше росписи. При этом было возмещено 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Как отмечали в Минфине, основное невыполнение зафиксировано по таможенным платежам – 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд грн, в частности, из-за более высокого курса гривни и падения объемов налогооблагаемого импорта. В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

Кроме того, на 47,8% выполнена роспись по рентной плате за добычу природного газа из-за падения цен на этот вид топлива, недопоступления по этой статье доходов в марте составили 1,6 млрд грн.

Согласно последним изменениям, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).