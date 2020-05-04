Потери нефтегазовой отрасли в 2020 году оценили в $1 триллион

Суммарные потери нефтегазовых компаний по всему миру в текущем году могут составить $1 трлн.

Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства Rystad Energy, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Доходы мировой нефтегазовой промышленности в прошлом году составили $2,47 трлн. По прогнозам Rystad Energy, в этом году показатель упадет примерно на 40% - до $1,47 трлн. До вспышки эпидемии эксперты агентства предполагали, что доходы нефтегазовой промышленности в 2020 году составят $2,35 трлн.

Прогноз на 2021 год был также изменен в сторону понижения - с $2,52 трлн до $1,79 трлн.

Причина заключается в последствиях пандемии коронавируса, которая привела к повсеместным карантинным мерам и резкому падению спроса на топливо, на фоне чего компании отрасли были вынуждены начать сокращать расходы и приостанавливать проекты.

Так, Exxon Mobil урезала расходы на 30%. Глава компании Даррен Вудс прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 25-30% в ближайшей перспективе. Такие гиганты отрасли, как Chevron, BP, Shell и Saudi Aramco, объявили о сокращении расходов на 20-25%.

По информации агентства Reuters, нефтяные компании по всему миру на данный момент сократили расходы на $54 млрд. При этом самый большой вклад в этот процесс внесли сланцевые компании США. EIA сообщила, что производство нефти в стране упало на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - с 13,1 млн в середине марта до 12,1 млн б/с.

Rystad Energy утверждает, что 2020 год может стать периодом самой низкой инвестиционной активности с 1950-х. Падение может составить $110 млрд - чуть меньше, чем четверть от уровня 2019 года.