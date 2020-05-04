Dragon Capital сконцентрировала 83,5% акций фонда инвестиций в недвижимость DUPD

Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрела долю акционера Ларса Эрнеста Бадера в фонде инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн), сконцентрировав таким образом более 83% акционерного капитала фонда.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению DUPD на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), 29 и 30 апреля 2020 года DCI Limited приобрела суммарно 25,83 млн обыкновенных акций по 0,1 британского фунта за акцию.

"В результате приобретения акций Dragon Capital Group теперь владеет 91,34 млн обыкновенных акций, что составляет около 83,52% акционерного капитала компании", – уточняется в сообщении.

Как сообщила компания, с учетом количества доли Dragon Capital в капитале фонда, решение об уходе DUPD с фондовой площадки на AIM LSE, вероятно, будет принято, так как для этого необходимо более 75% голосов акционеров.

Кроме того, DUPD не сможет опубликовать финансовые результаты за 2019 год к собранию акционеров, однако ожидает, что инвестиции в недвижимость, денежные средства и состав портфеля компании существенно не изменились во втором полугодии 2019 года.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года и в рамках IPO и SPO в 2007 году привлек $308 млн. В его портфеле - коттеджные городки в пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков - 14,3 га, доля DUPD - 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

DUPD завершил январь-июнь 2019 года с чистым убытком в размере $0,02 млн против чистой прибыли $0,75 млн годом ранее. В 2018 году фонд получил чистую прибыль $3,17 млн, тогда как 2017 год завершил с чистым убытком $4,85 млн.