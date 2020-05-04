Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Розничные сети АЗС за выходные 30 апреля - 4 мая снизили цену сжиженного газа в пределах 10-45 копеек за литр, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 17 коп. – до 8,33 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG 4 мая снизилась на 44 и 41 коп. – до 8,92 грн и 8,89 грн за литр соответственно.

Сеть SOCAR снизила цены также на 41 коп. – до 8,98 грн за литр, а "БРСМ-Нафта" – на 16 копеек, до 8,17 грн/л.

Средняя цена газа на станциях "Автотранс" опустилась на 50 копеек – до 7,98 грн/л.

Столичная сеть KLO снизила цены на 30 коп. – до 7,99 грн./л.

Также розничные цены понизили сети AMIC, Shell, UPG, BVS, Chipo, "Род-Ник", Mango и Motto.

Как сообщалось, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.