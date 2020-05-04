Население в мире потеряло из-за коронавируса $3,4 триллиона, – ООН

Население в мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн.

Об этом заявил председатель 74 сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы (ООН) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде.

Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

"Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.