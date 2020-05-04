БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Глава Минфина передумал назначать нового главу Таможенной службы

Министерство финансов не будет инициировать смену нынешнего исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы в ближайшее время.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время коллегии Таможенной службы при участии и.о. главы ведомства Игоря Муратова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Марченко отметил, что на следующей неделе должна быть представлена ​​Концепция реформирования таможни и соответствующий план ее реализации.

Министр также выразил доверие к Игорю Муратову, который сейчас исполняет обязанности председателя Гостаможслужбы, и обратился к руководителям таможен.

"Следующая встреча коллегии состоится в двадцатых числах мая. за это время мы проанализируем, как работает каждая таможня. Считайте, что вам предоставлен 20-дневный кредит доверия. После этого, при необходимости, будем принимать жесткие кадровые решения", – отметил Марченко.

Напомним, только 29 апреля министр финансов Сергей Марченко заявлял, что новый глава Государственной таможенной службы будет назначен Кабмином в ближайшее время.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.

Кабмін (7957) Мінфін (2994) призначення (1175) Марченко Сергій (264) Державна митна служба (508)
Вот интересно-был сюжет с нашим самолетом из Китая,в каком перевозились неучтенные таможней "коммерческие грузы".Что это за "грузы" и почему они не прошли положенный контроль-таможенный,санитарный и прочий? Любого гражданина Украины на границе таможенники,санитары,ветеринары,пограничники раком поставят и вытрясут то что у него было или могло быть,проверят все полости,сиденья и "личные" отверстия на предмет контрабанды. А тут на таможенную территорию Украины доставлены "левые" грузы десятками тонн непонятного назначения с коммунистической страны,заинтересованной в восстановлении собственной экономики за счет "партнеров",и тишина с угрозами увольнения начальнику таможенной службы. Кто проверял и сертифицировал доставленные из Китая мед.препараты,маски,тесты,костюмы,лекарства(которые не лечат и не могут лечить "Ковид-19" от слова совсем?) на безопасность.Что это за "коммерческие грузы"-они уже конфискованы в доход бюджета? Или нет? Или за все заплачено(пошлины и пр) и шум поднятый прессой не соответствует действительности?.Всем добра.
показати весь коментар
04.05.2020 18:55 Відповісти
Владна шобла все задовбала своїми "реформами", які виявляються черговим розвалом системи, казнокрадством і валюнтаризмом .
показати весь коментар
04.05.2020 20:44 Відповісти
просто домовилися як разом пиляти гроші
показати весь коментар
04.05.2020 21:16 Відповісти

