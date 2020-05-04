Глава Минфина передумал назначать нового главу Таможенной службы

Министерство финансов не будет инициировать смену нынешнего исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы в ближайшее время.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время коллегии Таможенной службы при участии и.о. главы ведомства Игоря Муратова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Марченко отметил, что на следующей неделе должна быть представлена ​​Концепция реформирования таможни и соответствующий план ее реализации.

Министр также выразил доверие к Игорю Муратову, который сейчас исполняет обязанности председателя Гостаможслужбы, и обратился к руководителям таможен.

"Следующая встреча коллегии состоится в двадцатых числах мая. за это время мы проанализируем, как работает каждая таможня. Считайте, что вам предоставлен 20-дневный кредит доверия. После этого, при необходимости, будем принимать жесткие кадровые решения", – отметил Марченко.

Напомним, только 29 апреля министр финансов Сергей Марченко заявлял, что новый глава Государственной таможенной службы будет назначен Кабмином в ближайшее время.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.