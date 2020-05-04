Кабмин может разрешить возобновить регулярные авиарейсы в июне, – министр

Министерство инфраструктуры по оптимистичному сценарию планирует инициировать отмену запрета на осуществление регулярных авиаперевозок в июне.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, – ред.) озвучивал. Что он планирует это делать (запускать авиаперевозки, – ред.) в июне. Но это оптимистичный сценарий", – сказал Немчинов в ответ на вопрос о конкретных сроках запуска авиаперевозок в Украине.

Чиновник отметил, что запуск авиаперевозок будет зависеть также от того, как будет решен вопрос международного сообщения на межгосударственном уровне.

"Внутренние перевозки – не проблема", – отметил министр.

Как сообщалось, с 18 марта в Украине приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.