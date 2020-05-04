ЕБРР и "Укрэнерго" разрабатывают проект energy storage мощностью 200 МВт

Европейский банк реконструкции и развития совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт для регулирования частоты в энергосистеме.

Об этом сообщила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина на онлайн-встрече в Energy Club, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕБРР вместе с "Укрэнерго" действительно работает над подготовкой проекта строительства энергонакопителя, который не будет нуждаться в "зеленом" тарифе и который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей и удешевить цену электроэнергии на рынке. Мы рассматриваем возможность финансирования строительства мощностью 200 МВт", – сказала Еремина.

Она уточнила, что речь идет о проекте, финансирование которого планируется осуществить за счет кредита ЕБРР под государственные гарантии.

"Что касается регулирования, то НЭК "Укрэнерго" обязана предоставлять системные услуги, и эти 200 МВт не будут принимать участие в торговле на рынке, это будет системная услуга. Увеличение нынешнего тарифа оператора фактически не потребуется", – добавила Еремина.

При этом она отметила возрастающую потребность энергосистемы Украины в балансирующих мощностях, которая вызывает необходимость максимально быстрых решений правительства в этом направлении.

"Мы видим ситуацию с отключением атомных станций. Нам тяжело сейчас разобраться, где техническая необходимость этого, где выведение в ремонт, а где административное вмешательство. Но чем быстрее украинские правительственные структуры поддержали бы нашу идею проекта, тем быстрее решился бы вопрос гибких генерирующих мощностей. Очень много перекосов на рынке, и надо наверстывать время, делать быстрые и решительные и шаги", – подчеркнула банкир.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что ЕБРР готов финансировать строительство "гибких" возобновляемых мощностей в рамках "зеленых" аукционов частными компаниями.

"Если будут запущены аукционы на строительство таких мощностей частными инвесторами, мы рады будем к этому присоединиться, финансировать и структуризировать эти проекты. Это огромная еще не заполненная ниша", – резюмировала Еремина.

По словам вице-президента Energy Club Ивана Григорука, участвовавшего во встрече, технико-экономическое обоснование проекта по строительству energy storage уже разработано.

"Это первичное и вторичное регулирование по частоте, которое будет использоваться по требованию системы. "Укрэнерго" не будет продавать эту услугу на рынке", – уточнил он.

Как сообщалось, в конце февраля Еремина сообщила, что ЕБРР работает над привлечением грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК "Укрэнерго" проекта строительства energy storage.

В октябре прошлого года в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine "Укрэнерго" подписало меморандум с ЕБРР по развитию сети накопителей энергии (BESS, battery energy storages system) для регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти 14,6 млрд евро.