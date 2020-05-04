БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 320 3

Поступления от ЕСВ сократились впервые с 2016 года, – Казначейство

Поступления от ЕСВ сократились впервые с 2016 года, – Казначейство

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года - до 22,59 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%. 

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

Как сообщалось, по данным Казначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

Автор: 

Держказначейство (206) Казначейство (216) податки (2588) ЄСВ (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да какая разница,хуже не будет,лишь бы не порох,барыгы,бла бла,сделаем их вместе!Так закашляні зелебобіки?
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
да. ты закашляний зелебобік.
показати весь коментар
05.05.2020 12:39 Відповісти
Начнем с того, что в те годы минималку поднимали конскими темпами. Приходилось постоянно больше ЕСВ платить. А сейчас вообще освободили от уплаты ЕСВ на 2 месяца. Не удивительно, что поступления просели
показати весь коментар
05.05.2020 01:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 