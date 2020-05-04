Поступления от ЕСВ сократились впервые с 2016 года, – Казначейство

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года - до 22,59 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

Как сообщалось, по данным Казначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.