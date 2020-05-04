Ивано-Франковск купит еще 10 автобусов у "Богдана" Гладковского за 46 миллионов

Автосборочный завод №1 (Луцк) автокомпании "Богдан Моторс" поставит 10 низкопольных 12-метровых автобусов в адрес коммунального предприятия "Электроавтотранс" (Ивано-Франковск) на общую сумму 46,5 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор подписан сторонами 29 апреля после победы луцкого автозавода "Богдан Моторс" в тендере на поставку автобусов на ожидаемую сумму 48 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вторым участником аукциона был дилер минского автозавода "МАЗтранссервис", предложивший автобусы за 46,6 млн грн. Заявку на участие в тендере также подавало ООО "БИО" с китайскими автобусами Skywell, однако она была отклонена тендерным комитетом.

Условиями тендера предусмотрена 100-процентная послеоплата в течение 90 календарных дней.

По информации пресс-службы "Богдан Моторс", компания готова поставить автобусы в определенный тендером срок – до 1 июня текущего года.

По словам директора завода Дмитрия Писаного, приводимым пресс-службой автокомпании, "Богдан Моторс" "прилагает титанические усилия для оптимизации расходов и уменьшения себестоимости продукции – только так удается предлагать лучшую цену на тендерах".

С учетом этих 10 автобусов в Ивано-Франковске будут работать уже 36 автобусов "Богдан А70132".

Автобусы укомплектованы европейскими агрегатами, в том числе двигателями Iveco, автоматической коробкой передач Allison, передней осью и мостом ZF. Общая пассажировместимость – 106 человек (в том числе 30 мест для сидения), а для Ивано-Франковска автобусы дополнительно оборудованы кондиционерами.

Как сообщалось, 23 декабря 2019 года "МАЗтранссервис" победил "Богдан Моторс" в аукционе на поставку 10 автобусов ивано-франковскому "Электроавтотрансу", предложив их за 47 млн грн при ожидаемой цене 50 млн грн ("Богдан" – за 48,5 млн грн).

Однако, по информации ProZorro, уже 28 декабря торги были отменены по инициативе заказчика, который заявил об отсутствии дальнейшей потребности в закупке. Новый тендер был объявлен 18 февраля текущего года.