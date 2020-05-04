"Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования на 6 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" 30 апреля привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

Кроме того, по итогам тендера 30 апреля "Аккордбанк" привлек рефинансирование на 180 млн грн, "Мисто Банк" – на 122,6 млн грн, "Индустриалбанк" – на 70 млн грн, "МиБ" – на 50 млн грн, банк "Украинский капитал" – на 25 млн грн.

Как сообщалось, по итогам тендера 30 апреля Национальный банк предоставил девяти банкам рефинасирование на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых на срок 85 дней, а 8 мая проведет первый тендер по предоставлению банкам долгосрочного рефинансирования на срок от 1 до 5 лет.

30 апреля "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.