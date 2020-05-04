General Electric уволит 13 тысяч сотрудников авиационного подразделения

Американский концерн General Electric Co. (GE) сократит примерно 13 тыс. сотрудников подразделения, занимающегося производством авиационных двигателей.

GE сообщила сотрудникам, что планирует сократить 25% глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы, передает БизнесЦензорсо ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подразделение, в котором на конец 2019 года работали около 52 тыс. человек, производит двигатели для Boeing Co. и Airbus SE. Его крупнейшие покупатели сократили производство на фоне приостановки полетов сотен самолетов в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии COVID-19.

Компания расширяет запланированные меры по сокращению расходов на фоне негативных последствий пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

В марте компания сообщила о планах сократить примерно 10% сотрудников в авиастроительном подразделении, которые работают в США, то есть порядка 2,5 тыс. человек.

GE на прошлой неделе отчиталась о падении выручки в первом квартале на 8% из-за сокращения доходов в сфере выпуска комплектующих для авиации. Компания сократит операционные расходы более чем на $2 млрд, а также зарезервирует денежные средства в размере $3 млрд, чтобы смягчить негативные последствия пандемии.