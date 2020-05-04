Коломойский планирует привлечь к делу "Приватбанка" заместителя главы администрации Януковича

Бывший владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский в случае принятия Верховной Радой законопроекта о запрете возвращения неплатежеспособных банков бывшим собственникам планирует подать иск в Европейский суд по правам человека и привлечь к этому процессу Андрея Портнова – бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича.

Об этом Коломойский заявил в комментарии hromadske, передает БизнесЦензор.

"Когда примут закон (банковский, – ред.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединены и он все выиграл", – сказал Коломойский.

По словам олигарха, принятие так называемого "антиКоломойского закона" на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за "Приватбанк" в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека.

"То есть, меня ограбили, этот закон закрывает мне возможность на некоторое время судиться в Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой (власти, – ред.) в этом вопросе", – сказал.

Коломойский также прокомментировал заявление директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника о том, что он является возможным подозреваемым по делу "Приватбанка".

"Из того, что я читал, по словам Сытника, там моя фамилия вообще не упоминается и вообще ничья фамилия не упоминается", – заявил олигарх.

Также Коломойский добавил, что он не понимает, почему нынешняя власть не дает ответа на вопрос "ограбили его или нет?": "Мой вопрос за год не изменился. Но власть почему-то не хочет признаваться, я не понимаю, почему Зеленский и его команда боится ответа на этот вопрос. Они не забирали, но почему боятся признать – "Да, государство поступило не правильно, давайте как-то выходить из ситуации".

Ранее, 1 мая, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, отвечая на вопрос об отсутствии подозрения Игорю Коломойскому по делу "Приватбанка", заявил, что ведомство движется в этом направлении. Директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе миллиардов из "Приватбанка" до его национализации. Речь идет о расследовании того, как руководство банка в сговоре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд гривен.