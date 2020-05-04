"Укрпошта" сократила квартальную прибыль в 2,5 раза

В январе-марте 2020 года государственная "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра, прибыль национального почтового оператора в первом квартале составила 89,5 млн грн.

Как сообщалось, "Укрпошта" по результатам первого квартала 2019 года получила 221,4 млн грн чистой прибыли. Чистый доход предприятия составил 1,9 млрд грн, что на 22,1% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Напомним, в 2019 году "Укрпошта" получила 607 млн ​​грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками в 627 млн ​​грн в 2018 году.