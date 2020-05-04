Долги госшахт за электроэнергию превысили 13 миллиардов, – Минэкоэнерго

Задолженность государственных угольных предприятий с учетом задолженности за потребленную электроэнергию, по оперативным данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на конец апреля составила 13,2 млрд грн.

Об этом сообщило Минэкоэнерго на запрос интернет-портала "Энергореформа" относительно мер, предпринимаемых министерством во избежание отключения угольных предприятий от энергоснабжения за долги, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Минэкоэнерго акцентировало внимание на том, что с целью недопущения затопления шахт и предотвращения других негативных последствий остановки энергоснабжения угольным предприятиям постановлением правительства от 2 апреля №255 поставщикам и операторам систем распределения запрещено отключать и ограничивать ниже технологического минимума потребление этими предприятиями электроэнергии.

В то же время в министерстве отметили, что в случае продления сроков запрета на период карантина отключений и ограничений предстоит решить вопрос определения источников финансирования и поставщика электроэнергии для тех предприятий, которые будут не в состоянии оплачивать электроэнергию за счет средств, полученных от реализации угольной продукции.

Согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, расходы Минэкоэнерго на погашение задолженности за услуги снабжения электроэнергии не предусмотрены.

Ранее оператор системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" в конце апреля заявил о наращивании долгов перед ним госпредприятием ШУ "Южнодонбасское №1" и нарушении договора о реструктуризации долга, что угрожало отключением шахты от электроснабжения.

На заседании Антикризисного энергетического штаба 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что необходимо сохранить рабочие места в энергоотрасли, особенно в области угольной промышленности и атомной энергетике.