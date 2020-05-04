Кабмин уволил главу Архитектурно-строительной инспекции

Кабинет министров уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и назначил его исполняющим обязанности главы Государственной инспекции градостроительства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие постановления №482-р и 483-р от 29 апреля обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Васильченко будет исполнять обязанности главы Госинспекции градостроительство до назначения ее главы в установленном порядке.

Как сообщалось, Кабмин назначил Васильченко главой ГАСИ 11 марта. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам обследования паспортизации управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.