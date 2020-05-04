БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дочерний банк немецкого ProCredit Holding увеличил прибыль до 700 миллионов

Чистая прибыль АО "ПроКредит Банк" по итогам 2019 года составила 696,22 млн грн, что на 5,1% больше, чем в 2018 году (662,46 млн грн).

Согласно готовому отчету банка, его чистый процентный доход за 2019 год увеличился на 22,1% по сравнению с 2018 годом – до 1,32 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время комиссионный доход банка снизился на 5% – до 183,67 млн грн.

Активы банка за год выросли на 13,7% – до 23,88 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам сократились на 2,4% – до 16,12 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты увеличились в 1,6 раза – до 6,79 млрд грн.

Обязательства банка за указанный период выросли на 10,7% – до 19,94 млрд грн, в частности, средства клиентов в банке – на 21,7%, до 14,54 млрд грн.

Собственный капитал "ПроКредит Банка" за 2019 год увеличился на треть – до 3,94 млрд грн Уставный капитал с учетом незарегистрированной части в размере 261,82 тыс. грн увеличился на 10,4% – до 1,57 млрд грн.

"ПроКредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлся немецкий ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "ПроКредит Банк" занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.

