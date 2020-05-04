Дочерний банк немецкого ProCredit Holding увеличил прибыль до 700 миллионов

Чистая прибыль АО "ПроКредит Банк" по итогам 2019 года составила 696,22 млн грн, что на 5,1% больше, чем в 2018 году (662,46 млн грн).

Согласно готовому отчету банка, его чистый процентный доход за 2019 год увеличился на 22,1% по сравнению с 2018 годом – до 1,32 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время комиссионный доход банка снизился на 5% – до 183,67 млн грн.

Активы банка за год выросли на 13,7% – до 23,88 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам сократились на 2,4% – до 16,12 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты увеличились в 1,6 раза – до 6,79 млрд грн.

Обязательства банка за указанный период выросли на 10,7% – до 19,94 млрд грн, в частности, средства клиентов в банке – на 21,7%, до 14,54 млрд грн.

Собственный капитал "ПроКредит Банка" за 2019 год увеличился на треть – до 3,94 млрд грн Уставный капитал с учетом незарегистрированной части в размере 261,82 тыс. грн увеличился на 10,4% – до 1,57 млрд грн.

"ПроКредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлся немецкий ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "ПроКредит Банк" занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.