Зеленский призвал разработать план развития Чернобыльской зоны
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.
Во время рабочей поездки в Киевскую область Зеленский пообщался с главой ГАЗО, который проинформировал его о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.
"Главное, что мы можем сделать, - это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - указал Калашник.
Он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.
Зеленский также посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.
Президент пообщался с пожарными и выразил им благодарность, он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль