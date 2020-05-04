БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский призвал разработать план развития Чернобыльской зоны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Во время рабочей поездки в Киевскую область Зеленский пообщался с главой ГАЗО, который проинформировал его о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, - это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - указал Калашник.

Он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

Зеленский также посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.

Президент пообщался с пожарными и выразил им благодарность, он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием. 

Автор: 

Зеленський Володимир (2588) Чорнобиль (115) зона відчуження (69)
а чего там разрабатывать? Сделать Парк Ужасов для иностранцев и совместить с местом обсервации для них - чтоб жили как настоящие сталкеры в землянках вшивых и жрали всякое говно, как сталкеры, и чтоб по ним менты с вохрой палили из автоматов, как по сталкерам, и чтоб мародеры их обирали на последнюю валюту, при том поить их антисептиками по рецепту Трампа, чтоб мля знали как простой народ живет в етой Зоне, а под конец тура выжигать у них клеймо на заднице на память о Чернобыле. И все это делать за большие деньги...Пригласите специалистов из Диснейлендов или Саакашвили для быстрой реализации проекта
04.05.2020 20:59 Відповісти

