"Метинвест" Ахметова отчитался о росте производства стали на 12%

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам января-марта текущего года увеличил выплавку стали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,17 млн тонн, чугуна – на 7%, до 2,09 млн тонн, но снизил общее производство кокса на 12% – до 1,12 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первый квартал 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании отметили, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выплавка стали выросла на 30%, чугуна – на 11%, общий выпуск кокса – на 7%.

В то же время в январе-марте 2020 года производство товарных полуфабрикатов снизилось на 30% по отношению к предыдущему кварталу – до 637 тыс. тонн из-за падения производства товарного чугуна на 308 тыс. тонн в результате направления чугуна на производство стали и последующих переделов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство товарных полуфабрикатов в первом квартале 2020 года увеличилось на 2%.

Производство готовой продукции в январе-марте 2020 года увеличилось на 38% по отношению к предыдущему кварталу и на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом производство плоского проката увеличилось на 333 тыс. тонн – до 1,29 млн тонн – из-за увеличения выпуска всех видов этой продукции как на мариупольских комбинатах, так и на европейских перекатных заводах. Производство длинного проката увеличилось на 92 тыс. тонн – до 229 тыс. тонн.

При этом производство рельсовой продукции за отчетный период снизилось на 11тыс. тонн – до 10тыс. тонн, производство трубной продукции выросло на 14 тыс. тонн – до 42 тыс. тонн.

В первом квартале 2020 года объем производства кокса составил 1,12 млн тонн, что выше показателя предыдущего квартала на 7%, но меньше на 12% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2019 году увеличил выплавку стали на 3% по сравнению с 2018 годом – до 7,58 млн тонн, снизив при этом выпуск чугуна также на 3% – до 7,93 млн тонн, а общее производство кокса – на 11%, до 4,67 млн тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".