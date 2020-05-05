Новинский выздоровел после обнаружения коронавируса

Владелец "Смарт-Холдинга", народный депутат Вадим Новинский сообщил, что вылечился от коронавируса.

Об этом Новинский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - сообщил он.

15 апреля Новинский сообщал, что у него обнаружили COVID-19. Перед Новинский встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием.

Напомним, Вадим Новинский – прихожанин УПЦ Московского патриархата и жертвует Киево-Печерской лавре, которая стала очагом распространения коронавирусной болезник в Киеве.