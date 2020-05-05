Новинский выздоровел после обнаружения коронавируса
Владелец "Смарт-Холдинга", народный депутат Вадим Новинский сообщил, что вылечился от коронавируса.
Об этом Новинский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - сообщил он.
15 апреля Новинский сообщал, что у него обнаружили COVID-19. Перед Новинский встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием.
Напомним, Вадим Новинский – прихожанин УПЦ Московского патриархата и жертвует Киево-Печерской лавре, которая стала очагом распространения коронавирусной болезник в Киеве.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жива 1008 ом Альфа Омега Зеро
показати весь коментар05.05.2020 19:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
жива 1008 ом Альфа Омега Зеро
показати весь коментар05.05.2020 19:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль