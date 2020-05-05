БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Цены на нефть поднялись выше $28 за баррель

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы подорожали на $0,76 (2,9%), до $27,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,23 (6,03%) - до $21,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,39 за баррель, поднявшись на $0,61 (3,1%).

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, хотя худшее для нефтяного рынка, похоже, уже позади, у котировок все еще нет существенного драйвера для роста.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Такое ощущение что весь мир борется чтобы поднять цены на нефть и спасти многомиллиардные капиталы нефтяных магнатов.
05.05.2020 10:10
Хай нафта буде по 5 баксів. Мене це влаштовує
05.05.2020 13:20
25-30 дол. отличная цена. И себестоимость покрывает и покупателям не накладно. Если она зафиксируется хотя бы на год, будет неплохо.
05.05.2020 12:14
05.05.2020 10:10
05.05.2020 12:14
Була уже. Но недолго. Объективно, снабжать вас нефтью по 5 долго никто не будет. Это как снабжать вас хлебом по 3 грн. за буханку.
05.05.2020 15:06
Мені твоя нафта нафіг не потрібна, МЕНІ ПОТРІБНО ЩОБ ЗДОХЛА МОСКОВИТСЬКА ІМПЕРІЯ

05.05.2020 16:19
Так просто не бывает. Враг сильный, лютый, кровожадный.
05.05.2020 21:33
НАШ ВОРОГ ЦЕ ШАКАЛ ХИТРИЙ І БОЯЗКИЙ, доти їх велика стая, доти вони нападають на слабкіших ніж вони, а як їх прижмеш, вони починають скавучати на весь світ про гуманізм і зняття санкцій, чи як коли АМЕРИКАНЦІ РОЗТРІЛЯЛИ КОЛОНУ КАЦАПСЬКИХ вагнерців
05.05.2020 21:50
Но это не отменяет наличия у них больших запасов для продолжения имперской политики. Плюс влияние на купленных политиканов.
05.05.2020 22:02
У нас теж ніхто не відміняв патріотизм і виру в незалежну і сильну Україну
05.05.2020 22:10
Не магнатів, а політику Московії.
05.05.2020 13:22
На самом деле низкая цена на нефть просто убийственна для современной экономики. Она сбивает цены на кучу сырья. Делает абсолютно бессмысленными энергосберегающие и альтернативные технологии, электромобили. А это прямой путь к рецессии.
И, собственно, всем насрать на то будет ли существовать Украина или будет поглощена россией. И абсолютно фиолетово сколько детей русские разбомбят в Сирии. Разве что пожурят, типа - "школы, детские садики с больницами бомбить яй-ай-яй, вам что жилых кварталов не хватает?"
05.05.2020 14:56
https://biz.censor.net/user/396173 бессмысленные энергосберегающие и альтернативные технологии, электромобили. Так точнее )) А кацапстану надо нефтедоллары для войн. Всё по плану
05.05.2020 15:03
Ну они не бессмысленные. Они разогревают экономику. Если у человека есть хорошая машина, которая выполняет свои функции, то нафик покупать новую? А если это "экологичный" электромобиль, который якобы еще и выгоднее на заправке... Экономика работает, ВВП увеличивается - все довольны.
Мы живем в замечательное время. Полным ходом идет технологическая революция, но, в отличие от предыдущих, никто не знает как с ней жить
06.05.2020 03:28
Головне щоб ЕКОНОМІКА ПАРАШКИ РУХНУЛА і не мала грошей на війну
показати весь коментар
Не уверен, что это хоть для кого-то главное...
06.05.2020 03:29
Для когось не головне, а для незалежної України - головне
06.05.2020 13:51
К сожалению от незалежной Украины ничего в данной ситуации не зависит. Мы объект, а не субъект. Субъектность надо еще обрести, но сначала надо чтоб оно появилось в сознании украинского общества. По ощущениям оно начинает зарождаться, но до окончательного формирования еще далеко...
07.05.2020 01:49
Не знаю як с твоєю свідомістю, а в моєй свідомості Україна незалежна .
Я відповідаю лише за себе, раджу вибрати цей варіант.
07.05.2020 02:40
Речь не об этом. Просто не нужно витать в облаках что мокшандия просто так самоуничтожится.
05.05.2020 22:59
Річь в тому що треба допомагати Московії винищатись санкціями, чим більше санкцій, тим краще для України.
06.05.2020 13:53
Мировой рынок гораздо глобальней рэфии. И бесплатно ради нас на гость не будет.
07.05.2020 01:35
При чому тут світовий ринок?

Коли відпаде потреба в нафті і газі що буде з твоєю еРеФією?
07.05.2020 02:38 Відповісти
Будет жепа. Но это ещё лет 25 ждать на авторынке и лет лет 70 в нефтехимии.
07.05.2020 18:46

