Глава НАПК задекларировал 570 тысяч доходов

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков указал 571 тыс. 910 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, заработная плата Новикова составила 563 185 грн, банковские выплаты – 225 грн и профсоюзные выплаты – 8 500 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 227 24 грн доходов.

Также он указал в декларации 160 тыс. грн наличными средствами.

Глава НАПК не владеет недвижимым имуществом, а арендует квартиру (59,3 кв. м) в Киеве.

Новиков владеет автомобилем ВАЗ 21099 1996 года выпуска (передан по доверенности в 2008 году), а жена владеет автомобилем Kia Sorento 2013 года выпуска.