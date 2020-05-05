БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 552 13

Население резко сократило продажу и покупку валюты, – НБУ

Население резко сократило продажу и покупку валюты, – НБУ

Объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, в апреле по сравнению с мартом текущего года украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $653 млн, в частности в марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в марте 2020 года сократилась до $1,31 млрд, тогда как покупка выросла до $1,23 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в марте сократилась до $81 млн, по сравнению с $291,27 млн месяцем ранее. 

валюта (2346) продаж (2132) обмін валюти (815)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Это кого то удивляет? Уже продавать нечего и покупать не за что.
показати весь коментар
05.05.2020 12:28 Відповісти
+8
Все уже доляры вытрусили у людей. Теперь можно отпускать курс доллара?
показати весь коментар
05.05.2020 12:31 Відповісти
+4
Закрыть границу и еще пару месяцев карантина! И люди с радостью будут работать и за 3к гривень
показати весь коментар
05.05.2020 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это кого то удивляет? Уже продавать нечего и покупать не за что.
показати весь коментар
05.05.2020 12:28 Відповісти
Все уже доляры вытрусили у людей. Теперь можно отпускать курс доллара?
показати весь коментар
05.05.2020 12:31 Відповісти
Закрыть границу и еще пару месяцев карантина! И люди с радостью будут работать и за 3к гривень
показати весь коментар
05.05.2020 14:43 Відповісти
Они бі работали, но нашлись дебилы, которые в погоне за налогами установили минималку существенно выше. То есть 3к законодательно запрещено. Как результат существенная часть населения осталась вообще без работы и поехали на заработки за рубеж
показати весь коментар
05.05.2020 17:58 Відповісти
А щас вообще ппц. Так как с заработками пока что никак
показати весь коментар
05.05.2020 17:59 Відповісти
В этом тезисе я усомнюсь Всегда можно договориться под столом, только за эти деньги никто работать не хочет.
показати весь коментар
06.05.2020 03:20 Відповісти
дык, загашник развязали.....
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
Гроші у людей скінчилися. Немає за що ні купувати, ні продавати.
показати весь коментар
05.05.2020 15:51 Відповісти
це ше не рєзко - але влітку будемо пастися на газоні
показати весь коментар
05.05.2020 22:57 Відповісти
Епоха Зеленського помножена на епоху коронавіруса=епоха зубожіння без шансів досягти епохи бідності.
показати весь коментар
06.05.2020 00:44 Відповісти
Ето наверно патаму шта зарабитчане не ездять. Или нет?
показати весь коментар
06.05.2020 09:23 Відповісти
ну, налички везти в обе стороны стали меньше однозначно - граница пустая. Я вот обычно в мае-июне закупался еврами - в отпуске чтобэ тратить. А ща мне на них плевать, на евры эти самые. Закупаю баксы в банку. Можно в ремонт вложиться, конечно, но есть подозрение, что рынок недвиги как-то нездорово оживится, ежели не найдут вакцины - пенсов перемрёт десятки тысяч, цены на покупку и на аренду просядут, ввиду сильно оживившегося предложения.
показати весь коментар
06.05.2020 17:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 