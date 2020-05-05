БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
383 1

Для повышения зарплаты медикам необходимо 11 миллиардов, – Минздрав

Для повышения зарплаты медикам необходимо 11 миллиардов, – Минздрав

Для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно выделить из госбюджета 11 млрд грн., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы повысить зарплаты 435 тыс. медиков, нужно около 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству и Верховной Раде по изменениям к госбюжету. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получать существенное увеличение зарплаты, не меньше чем до 50%", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что с 11 мая Минздрав начнет экспертизу всей мединфраструктуры, "чтобы определить возможности и эффективность госпитальной сети".

Минздрав с 11 мая планирует также начать разработку и утверждение госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

"После этого на основе этих данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет проводиться финансирование отрасли в 2021 году", - сказал он.

карантин (2077) МОЗ (1456) лікарі (128) Степанов Максим (184) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минздрав с 11 мая планирует также начать разработку и утверждение госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

Я вижу как трудно прям как от сердца отрывать деньги на повышение зарплат медикам. Вот когда сепарам на даунбасе мосты и дороги строить а так же город-сад, так ето запроста в течении недели без всякой тягомотины и утверждений и генеральных проектов.
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 