Для повышения зарплаты медикам необходимо 11 миллиардов, – Минздрав

Для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно выделить из госбюджета 11 млрд грн., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы повысить зарплаты 435 тыс. медиков, нужно около 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству и Верховной Раде по изменениям к госбюжету. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получать существенное увеличение зарплаты, не меньше чем до 50%", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что с 11 мая Минздрав начнет экспертизу всей мединфраструктуры, "чтобы определить возможности и эффективность госпитальной сети".

Минздрав с 11 мая планирует также начать разработку и утверждение госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

"После этого на основе этих данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет проводиться финансирование отрасли в 2021 году", - сказал он.