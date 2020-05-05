Премьер Польши рассказал о важности украинских заробитчах для польской экономики

Зафиксированный в Польше на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже без трудоустроенных в этой стране граждан Украины, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для "ZN".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже. Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", - сказал Моравецкий в статье "Солидарность и амбиция", опубликованной на сайте "ZN" во вторник.

Он отметил, что сейчас в Польше проживает около миллиона граждан Украины, а, по украинским данным, в связи с пандемией 175 тыс. украинцев решили вернуться на Родину.

"Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли $16 млрд. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - подчеркнул премьер.

При этом Моравецкий добавил, что Польша поддерживает предложения Еврокомиссии о пакете макрофинансовой помощи на сумму EUR3 млрд для десяти соседних стран Cообщества (включая EUR1,2 млрд для Украины), поддерживает идею направления EUR140 млн из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом, и в конечном итоге эта сумма превысит EUR700 млн. А в рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда.

По его словам, Польша и Украина быстро приняли трудные решения в борьбе с пандемией, в том числе и путем введения ограничений, изменяющих повседневную жизнь каждого гражданина. "Это благодаря им в наших государствах остаются на относительно низком уровне количество подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных лиц и самая печальная статистика — количество умерших", - подчеркнул премьер Польши.

Кроме того, Моравецкий высказал надежду на то, что Украина и Польша вместе достигнут прогресса, "в частности по увековечению памяти польских жертв Волынского преступления 1943–1944 годов, а также остановим популяризаторов его виновников, действующих в интересах противников наших хороших отношений".