Прибыль украинской "дочки" Сбербанка РФ превысила 440 миллионов

Чистая прибыль украинского дочернего банка российского Сбербанка (Киев) по итогам 2019 года составила 441,82 млн грн, тогда как в 2018 году банк задекларировал 7,61 млрд грн чистого убытка, сообщается в годовом отчете финучреждения.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, чистая прибыль за четвертый квартал 2019 года составила 347,72 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года банк получил убыток в размере 619,50 млн грн.

Чистый процентный доход Сбербанка за 2019 год сократился на 12,4% по сравнению с 2018 годом – до 2,37 млрд грн, вместе с тем расходы на формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки снизились в 13,8 раза – до 634,94 млн грн.

Активы банка за прошлый год сократились на 9,2% – до 27,80 млрд грн, в частности объем выданных клиентам кредитов и авансов уменьшился в 1,7 раза – до 11,57 млрд грн, а денежных средств и их эквивалентов увеличился на 21,9% – до 6,49 млрд грн.

Обязательства Сбербанка за указанный период снизились на четверть – до 19,39 млрд грн, в том числе объем средств физлиц-клиентов в банке также сократился - на 25%, до 4,23 млрд грн, тогда как корпоративных клиентов вырос - на 1,5%, до 2,94 млрд грн.

Собственный капитал банка за 2019 год увеличился в 1,8 раза – до 8,41 млрд грн, а размер его уставного капитала остался неизменным – 270,56 млн грн.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года Сбербанк с общими активами 59,078 млрд грн занимал восьмое место по этому показателю среди 75 банков, действовавших в Украине.

