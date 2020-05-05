В Киеве разрешили работу МАФов с едой в режиме "на вынос"

В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах, чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

При условии соблюдения требований, продажа может быть начато уже завтра с 5 мая. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа.

"Продажа должна осуществляться "на вынос", потребление пищи и напитков на продажу не допускается", - сообщает КГГА.

Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должны происходить через специально оборудованное окошко выдачи.

"На входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей", - сообщает КГГА.

Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Ранее Киевский городской председатель Виталий Кличко сегодня пообщался с предпринимателями. На встрече он пообещал, что в столице позволят кофейням продавать кофе на вынос.