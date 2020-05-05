БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года

Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года

Компании "Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" – 115 тонн.

В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. тонн (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортеами тогда выступали также ЗНГК (18 тыс. тонн) и "Евростандарт" (4 тыс. тонн).

Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая, "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. тонн, ЗНГК — 2,3 тыс. тонн дизтоплива. Ранее, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза. Если в феврале они составляли $550/т, то в марте опустились до $275/т, в апреле – вовсе $170/т, по информации трейдеров.

В 20-х числах апреля российское издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток. Розничная реализация бензина в России, из-за мер самоизоляции, упала на 40-50%, по оценкам Минэнерго РФ.

бензин (1147) імпорт (2447) росія (15194)
Топ коментарі
+19
****. Где все зебилы с "торговлей на крови"?
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
+16
семенченко, билецкий? ау??
пните бородатого сережу - в его ведомстве появились барыги и торговцы на крови
показати весь коментар
05.05.2020 13:44 Відповісти
+10
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Коментувати
нужно было покупать раньше и намного больше. это как раз тот товар из которого финансируется оружие и зарплаты для боевиков лднр
показати весь коментар
05.05.2020 12:42 Відповісти
семенченко, билецкий? ау??
пните бородатого сережу - в его ведомстве появились барыги и торговцы на крови
показати весь коментар
05.05.2020 13:44 Відповісти
На чьей крови? "российское издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток." Источник: https://biz.censor.net/n3193435. Как говорят в Одессе, почувствуй разницу.....
показати весь коментар
05.05.2020 20:57 Відповісти
Ты за кого-то из них голосовал? Они тебе ничего не должны, как и большинству украинцев. ОПЗЖ проси!
показати весь коментар
05.05.2020 21:55 Відповісти
Сооснователем ООО "Западная нефтегазовая компания" ("ЗНГК") является бизнесмен Алексей Тамразов. С 2010 года по март 2014 года он также был первым заместителем председателя правления ПАО "Укргаздобыча".Источник: https://biz.censor.net/n3002848
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
****. Где все зебилы с "торговлей на крови"?
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
Открою вам секрет,то, что покупали бензин в Беларуси и Литве, не значит что он ихний,там нету нефтяных скважен. Тот же российский как и газ закачанный из Словакии не словацкий ,российский, только купленный "через жопу" с переплатой посредникам. Чудес не бывает.
показати весь коментар
05.05.2020 19:36 Відповісти
И в Беларуси и в Литве есть НПЗ. Так бензин их. Или ты думаешь, что со скважины сразу бензин течет? )))
показати весь коментар
05.05.2020 20:12 Відповісти
Да я подозреваю откуда он берется,и если бы вы прочитали внимательномой пост,то такую муйню не запостили бы.
показати весь коментар
05.05.2020 20:22 Відповісти
Вот именно, "подозреваешь". Подозревай дальше, дебил.
---
В мировой экономике абсолюно ***** происхождение товара, важно кто им владеет на данный момент и за сколько он продается (предложение/спрос).
показати весь коментар
06.05.2020 01:33 Відповісти
Да какая разница кто им владеет,важно кто за него получает деньги. Если ты считаешь что покупать у кацапов напрямую это торговля на крови, а через посредника нет(хотя твои деньги так и так получат кацапы, но ты ещё заплатишь 3им лицам) то фееричный идиот именно ты.
показати весь коментар
06.05.2020 04:05 Відповісти
Речь шла не о твоих высосанных из *** фантазиях о моих мыслях касательно торговли с кацапами, а о частной собственности как базовой для капиталистического мира. Ферштейн, дебил?
показати весь коментар
06.05.2020 17:04 Відповісти
Удивляюсь,что такой 60lb0€b как ты, рассуждает об экономикн.
показати весь коментар
06.05.2020 11:28 Відповісти
Идиоты всегда удивляются А ты не знал? Идиот в кубе!
показати весь коментар
06.05.2020 17:02 Відповісти
Не удивляются только депилы,они как всегда все знают,ну как ты.
показати весь коментар
06.05.2020 17:16 Відповісти
Не удивляются прежде всего те, кто изначально знал ответ. Т.е. образованные и опытные.
показати весь коментар
06.05.2020 19:28 Відповісти
По словам "ихний" и "нету", становится понятно, что ваш собеседник еще школу не окончил, причем тот класс, в котором учат грамматику...
показати весь коментар
05.05.2020 23:07 Відповісти
Напомню окнончившему школу граммотею ,и за кусок сала и мешок картошки получившему диплом,что здесь не урок русского литературного языка,а обычное общение,и "нету или тута-тама "как и сленговые слова,ничего крамольного не имеют.
А вот по теме,профФесор происхождения бензина,что скажешь?
показати весь коментар
06.05.2020 11:35 Відповісти
Мне с безграмотными школьниками общаться как то не комильфо)
Общайся с себе подобными. Твои посты не несут никакой смысловой нагрузки...
показати весь коментар
06.05.2020 20:19 Відповісти
Слилсч,чего и следовало одидать.
показати весь коментар
06.05.2020 20:34 Відповісти
Ты - феерический идиот.
Тот комп, телек, тачка и т.д., которые ты купил в магазине - это не твое, и даже не магазина, а производителя.
Вот поэтому ты идиот. А еще точнее - совок, биологически не понимающий, что такое рынок и частная собственность.
показати весь коментар
06.05.2020 01:30 Відповісти
Что за тупая новость? Все эти годы импортировались нефтепродукты из РФ на миллиарды долларов. Данные с укрстата за 2018 год, еще при великом борцуне с рашкой Поросе:

Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года - Цензор.НЕТ 7148

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/ei_12_2018.zip
показати весь коментар
05.05.2020 14:26 Відповісти
Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года - Цензор.НЕТ 3255
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
50% ринка нафтопродуктов в Украине кто продает ето представители раши
тот же WOG , OKKO итд завозят свой бензин и продают
показати весь коментар
05.05.2020 16:58 Відповісти
А вот еще уголек с России, а на самом деле с Донбасса. Блокада ж, ****!

Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года - Цензор.НЕТ 7245
показати весь коментар
05.05.2020 14:31 Відповісти
ну так у холдинга Ахметова есть свои шахти они и возят из раши
и ВСЕ теплоелектростанции все Ахметова
а они основоной потребитель угля
показати весь коментар
05.05.2020 16:55 Відповісти
У Ахмєтова нема діючих шахт на расіє
показати весь коментар
06.05.2020 00:01 Відповісти
ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская область, входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК) в 2018 году сократило чистую прибыль по российским стандартам бухучета на 7,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 2,2 млрд рублей (около $66,7 млн). Источник: https://biz.censor.net/n3144108
показати весь коментар
06.05.2020 00:03 Відповісти
Читать нужно не тупо.
В статье написано про автомобильные бензины, а в этой таблице "нефтепродукты".
Сколько в их числе было именно автомобильных бензинов?
показати весь коментар
05.05.2020 15:46 Відповісти
Да всё я там прочитал, маня. Я ж об этом и говорю. Все остальное получается НЕЩИТОВО? Вот ИМЕННО автомобильный бенз - это зрада, и нужно высрать кликбейт?
показати весь коментар
05.05.2020 16:10 Відповісти
Абрвалг, вы пять лет вопили о торговле на крови, редуты городили, хотя прошлая власть целенаправленно несколько лет не закупала электроэнергию и бензины у оккупанта. И страна обходилась без этого.
Теперь, когда ваша шобла ПЛЮС к тому, что вынуждено покупалось в раше, начинает закупать ЕЩЕ БОЛЬШЕ, вы, борцуны с торговлей на крови, вопите "у и шо! А те вон тоже что-то покупали".

Вы и сейчас должны выступать против торговли на крови, проклинать за это власть, как делали это раньше, а не оправдывать тех, в кризисное для оккупанта время дает ему заработать.

Что изменилось, двуличные создания, война закончилась и оккупант для вас уже не оккупант?
показати весь коментар
05.05.2020 16:22 Відповісти
Порошенко, начебто, торгував з окупантом "на крові", а ви, мавпи зелені, що творите???!!!
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Угу, "начебто".
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/ei_12_2018.zip

Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года - Цензор.НЕТ 5231

Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года - Цензор.НЕТ 57
показати весь коментар
05.05.2020 14:34 Відповісти
а ЗЕлена цвіль ще і на пандемії
показати весь коментар
05.05.2020 15:30 Відповісти
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Та и не говори, когда винторогие продают себе в убыток, то покупать у них зрада зрадная. То ли дело вЯликий борцун ПоПА, вот он как настоящий патриот покупал с хорошим приварков в пользу кацапни.
показати весь коментар
05.05.2020 21:06 Відповісти
что это за Западная Нефтяная Газовая компания? WOG?
показати весь коментар
05.05.2020 14:36 Відповісти
ребята сидят в окопах, их каждый день стреляют, взрывают, убивают. Кто то возмущался почему Америка торговала с Гитлером?
как там, в фильмах - ничего личного, только бизнес. По нашему - ничего святого, одна продажность.
показати весь коментар
05.05.2020 14:39 Відповісти
А коли ж ще його відновлювати, як не під час перенасичення ринків? Треба терміново ***** рятувати.
показати весь коментар
05.05.2020 15:04 Відповісти
Зеленский решил помогать россии деньгами, чтобы спасать экономику РФ и чтобы те строили вооружения, которые будет стрелять по ВСУ и будут убивать и калечить их. Зеленский предатель, что тут можно сказать.
показати весь коментар
05.05.2020 15:08 Відповісти
ЗЕлена цвіль вирішила підтримати своїх....
показати весь коментар
05.05.2020 15:28 Відповісти
Украина возобновила импорт электричества и у нас получился избыток электроенергии что привело к закрытию шахт и остановке реакторов АЭС что ведет к подорожанию энергии при ее избытке на внутриннем рынке.
Теперь Украина возобновила поставки готового топлива что приведет к остановке выпускающих топливо заводов что снова приведет к не обоснованному подорожанию топлива.
Спрашивается,куда смотрит СБУ ведь все это очевидная диверсия против Украины и почему молчит правительство.А молчит видимо потому что сами эту диверсию и устроило.
показати весь коментар
05.05.2020 15:43 Відповісти
пока при власти
привёз продал --заработал
не надо заморачиваться по производству
пока при власти ---- срубил бабла
энергоресурсы это кормушка власти при всех президентах
/о работодателях- народе забота в последнюю очередь/
показати весь коментар
05.05.2020 15:55 Відповісти
Газпром с Московского НПЗ, просто идеально
показати весь коментар
05.05.2020 16:05 Відповісти
Бред полный , а в США сейчас думают , а не дураки ли мы помогая Украине
показати весь коментар
05.05.2020 17:32 Відповісти
во-во..... тоже самое подумал.....
показати весь коментар
05.05.2020 21:10 Відповісти
Знов Україна тероризм і війну фінансує . Дивно , що Європа і США не вводять санкції .
показати весь коментар
05.05.2020 18:09 Відповісти
Ми допомогаємо виживати російським крмпаніям в умовах, коли вони не можуть продати свій бензин а потім хочемо щоб Захід нас підтримував. Але кивати лише на Зеленського непотрібно. Порошенко робив те саме. Людина може бути з вигляду нормальна, проукраїнська а як прийде у владу -відразу стає антиукраїнська. Може у нас клімат такий, або щось в консерваторії поміняти потрібно. Але факт є фактом:Зеленський та його оточення все більше стає проросійським. Напевно готуються до екскурсії в Ростов.
показати весь коментар
05.05.2020 18:16 Відповісти
Остановите уже этого Пороха, сколько можно торговать на крови!
показати весь коментар
05.05.2020 18:46 Відповісти
Ну конечно, нужно же поддержать братьев, им тяжело под санкциями...
показати весь коментар
05.05.2020 18:57 Відповісти
свинарчук...и Гек
показати весь коментар
05.05.2020 19:22 Відповісти
хто бы как не Украина выручили ***** с его бензином.
показати весь коментар
05.05.2020 20:20 Відповісти
дааа, конечно! брат в беде - нужно помочь!..... а где там наша Савченко с гранатой???
показати весь коментар
05.05.2020 21:09 Відповісти
Ось вже точно так точно: ЗЕ- підор на підорі та підором поганяє.
показати весь коментар
05.05.2020 21:29 Відповісти
Нужно просто опубликовать, в каких сетях АЗС будет продаваться столь токсичный товар...
показати весь коментар
05.05.2020 21:59 Відповісти
Против зеленой мрази ничего уже нельзя писать сразу или делит или бан)))
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
рузький почему не стреляешь........патроны кончились..........иди сюда я тебе продам пару штук
показати весь коментар
06.05.2020 05:40 Відповісти
Земрази помогают рашистской экономике
показати весь коментар
06.05.2020 09:56 Відповісти
торговля на крові???
показати весь коментар
06.05.2020 10:15 Відповісти
так а чему удивляться,скоро от гос.предприятий начнут в Крым путевки давать
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
Не ну я представляю: 1943 год-СССР поставляет в 3 райх нефть,а немцы-бензин в СССР.зато в Украину враг продаёт горючее сейчас без проблем.а может...уже и не враг?пипец,сюр какой-то
показати весь коментар
06.05.2020 10:54 Відповісти
Почему торговать с Расией плохо - так понятно.
НО!
Выгодная торговля с Расией, товарами, которых нет в Украине, улучшает конкуренцию на украинском рынке, а налоги с неё пополняют отощавший украинский бюджет.

"Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо? -
показати весь коментар
06.05.2020 11:37 Відповісти
ТАК ЕВРЕЯМ ПОХРЕН ИМ ЛИШЬ БЫ ВЫГОДА БЫЛА !)
показати весь коментар
06.05.2020 13:22 Відповісти

