Украина возобновила импорт бензина из РФ впервые с 2016 года
Компании "Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.
Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.
Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" – 115 тонн.
В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).
Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. тонн (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортеами тогда выступали также ЗНГК (18 тыс. тонн) и "Евростандарт" (4 тыс. тонн).
Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая, "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. тонн, ЗНГК — 2,3 тыс. тонн дизтоплива. Ранее, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.
Из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза. Если в феврале они составляли $550/т, то в марте опустились до $275/т, в апреле – вовсе $170/т, по информации трейдеров.
В 20-х числах апреля российское издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток. Розничная реализация бензина в России, из-за мер самоизоляции, упала на 40-50%, по оценкам Минэнерго РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пните бородатого сережу - в его ведомстве появились барыги и торговцы на крови
---
В мировой экономике абсолюно ***** происхождение товара, важно кто им владеет на данный момент и за сколько он продается (предложение/спрос).
А вот по теме,профФесор происхождения бензина,что скажешь?
Общайся с себе подобными. Твои посты не несут никакой смысловой нагрузки...
Тот комп, телек, тачка и т.д., которые ты купил в магазине - это не твое, и даже не магазина, а производителя.
Вот поэтому ты идиот. А еще точнее - совок, биологически не понимающий, что такое рынок и частная собственность.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/ei_12_2018.zip
тот же WOG , OKKO итд завозят свой бензин и продают
и ВСЕ теплоелектростанции все Ахметова
а они основоной потребитель угля
В статье написано про автомобильные бензины, а в этой таблице "нефтепродукты".
Сколько в их числе было именно автомобильных бензинов?
Теперь, когда ваша шобла ПЛЮС к тому, что вынуждено покупалось в раше, начинает закупать ЕЩЕ БОЛЬШЕ, вы, борцуны с торговлей на крови, вопите "у и шо! А те вон тоже что-то покупали".
Вы и сейчас должны выступать против торговли на крови, проклинать за это власть, как делали это раньше, а не оправдывать тех, в кризисное для оккупанта время дает ему заработать.
Что изменилось, двуличные создания, война закончилась и оккупант для вас уже не оккупант?
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/ei_12_2018.zip
как там, в фильмах - ничего личного, только бизнес. По нашему - ничего святого, одна продажность.
Теперь Украина возобновила поставки готового топлива что приведет к остановке выпускающих топливо заводов что снова приведет к не обоснованному подорожанию топлива.
Спрашивается,куда смотрит СБУ ведь все это очевидная диверсия против Украины и почему молчит правительство.А молчит видимо потому что сами эту диверсию и устроило.
привёз продал --заработал
не надо заморачиваться по производству
пока при власти ---- срубил бабла
энергоресурсы это кормушка власти при всех президентах
/о работодателях- народе забота в последнюю очередь/
НО!
Выгодная торговля с Расией, товарами, которых нет в Украине, улучшает конкуренцию на украинском рынке, а налоги с неё пополняют отощавший украинский бюджет.
"Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо? -