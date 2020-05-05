Минэкономики оценило потребность бизнеса в кредитах в 400 миллиардов в год

Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ни одно страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансирования. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", – отметил Петрашко.

По словам министра, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Как сообщалось, по данным НБУ на начало марта, гривневая ликвидность банковской системы составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность – более $8 млрд.

В то же время государственный "Укрэксимбанк" планирует обратиться за докапитализацией, заявил председатель правления банка Евгений Мецгер. По его словам, прибыли банка для этого недостаточно. При этом объем проблемной задолженности в банке – около 70 млрд грн, а среди проблемных заемщиков – "почти весь украинский бомонд".