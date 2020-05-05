Глава Минздрава анонсировал изменения в медицинской реформе

Минздрав по поручению президента Владимира Зеленского готовит существенные изменения в медицинской реформе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, Минздрав собирается покрыть дефицит финансирования всех медицинских учреждений, чтобы не допустить закрытия больниц и освобождения медицинских работников. Кроме того, предусматривается увеличение зарплаты медиков.

"Медреформа в том виде, в каком мы ее получили, означает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц. Все это – из-за дефицита финансирования. На самом деле это не предвещает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов. Мы не допустим этой несправедливости! Это не значит, что мы собираемся сворачивать реформу. Наоборот, ее надо реализовывать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при ее планировании ошибки. Уже в этом году все медицинские учреждения должны получить финансирование не меньше, чем в прошлом. Нужно повышение зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу второго и третьего звена – это более 400 тысяч медиков", – отметил Степанов.

По словам министра, Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получают финансирование из государственного бюджета не меньше уровня 2019 года.

По словам главы ведомства, главным закупщиком услуг останется Национальная служба здоровья Украины. При этом с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты первичной медицинской помощи, экстренной медпомощи, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения COVID-19;

"Для того, чтобы повысить зарплаты 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн, и это будет сделано с 1 июля за счет государственного бюджета Украины", – добавил Степанов.

Как сообщалось, еще 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что он инициировал создание коллегии с участием ряда опытных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы.

4 марта Зеленский заявил, что по итогам проведенного анализа необходимо подготовить изменения в проведении реформы.

Напомним, с 1 апреля заработал второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья должна оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.