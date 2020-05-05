Дочерний банк венгерского OTP сократил квартальную прибыль в 1,8 раза

Чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам января-марта 2020 года составила 425,98 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (780,81 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ей, чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 года к январю-марту годом ранее вырос на 5,2% – до 951 млн грн, тогда как чистая непроцентная прибыль сократилась на 29,4% – до 253 млн грн, а расходы на формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки выросли в 6,2 раза – до 187,11 млн грн.

Активы банка увеличились на 9,6% – до 49,08 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,9%, до 25,78 млрд грн и средства в банке – в 2,2 раза, до 9,29 млрд грн.

Обязательства "ОТП Банка" выросли на 10,5% – до 40,88 млрд грн, в частности средства на счетах клиентов в финучреждении – на 11,3%, до 39,4 млрд грн.

Собственный капитал банка за первый квартал текущего года увеличился на 5,5% – до 8,2 млрд грн, а размер его уставного капитала остался неизменным – 6,19 млрд грн.

Как сообщалось, "ОТП Банк" зафиксировал в 2019 году 2,54 млрд грн чистой прибыли.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы ОТP, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 10-е место среди 75 действовавших в стране банков.