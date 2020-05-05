Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,49 грн/л, на бензин А-95 – до 24,49 грн/л. Последний раз эти розничные операторы снижали цены на 28 апреля. Тогда бензин и дизтопливо подешевели также на 50 копеек за литр.

Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2,5 грн/л.

Кроме того, во вторник, 5 мая, на 0,3-1 грн/л подешевели бензины в сетях KLO, "Параллель", Chipo, "Татнефть", Mango и "Укргаздобыча".

В частности цены не топливо в сети KLO упали до 19,99 грн за литр бензина А-92, 20,99 грн – за А-95 и дизтопливо., в сети "Укргаздобычи" – до 19 грн за литр А-92 и 20 грн за А-95 и дизтопливо.

Как сообщалось, за месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.