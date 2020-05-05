Нацполиция закупит 200 автомобилей за 96 миллионов
Национальная полиция договорилась с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер) на базе Renault Duster за 95,7 млн грн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно договору от 5 мая, который размещен на сайте Prozorro, "Спец-Ком-Сервис" обязуется поставить в Нацполицию 200 автомобилей спецназначения на базе Renault Duster за 95 млн 700 тыс. грн.
Согласно тендерной документации, в результате аукциона ожидаемая стоимость уменьшилась на 2 040 тыс. грн.
Таким образом, будут закуплены белые Renault Duster на пять посадочных мест с объемом двигателя 1595 куб. см по 478 500 грн каждый.
