Альтернативная энергетика собрала 26% всех платежей за электроэнергию

Возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Об этом сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

По его словам, общую мощность ВИЭ на 22 апреля 2020 года регулятор оценивает в 7117 МВт. Еще 1000 мВт, по информации ГП "Гарантированный покупатель", планируется ввести до июля.

"В целом, если ничего не делать, у нас выльется более 18 000 Мвт (если запустяться все "зеленые" электростанции, подписавшие pre-PPA, – ред.). Уже на сегодняшний у нас потенциально могут возникнуть дни, когда некоторые часы будут закрываться только "зеленой" энергетикой", – сказал Коваленко.

Как сообщалось, по данным НКРЭКУ, год назад – во втором квартале 2019 года доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии составляла всего 3,3%, тогда как доля ВИЭ в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%.