Банк владельца сети супермаркетов "Сильпо" увеличил прибыль на 40%

Чистая прибыль банка "Восток" по итогам 2019 года составила 165,09 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем за 2018 год (122,1 млн грн).

Согласно квартальной отчетности, чистая прибыль банка за четвертый квартал прошлого года составила 44,4 млн грн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рост чистой прибыли в прошлом году был обусловлен увеличением чистых процентных доходов на 26,1% – до 690,01 млн грн и чистых комиссионных доходов – на 23,3%, до 368,41 млн грн по сравнению с соответствующими показателями в 2018 году.

Активы банка за 2019 год увеличились на 14,5% – до 10,69 млрд грн, в том числе инвестиционные ценные бумаги по амортизированной себестоимости – в полтора раза, до 1,19 млрд грн, а также средства в банке – на 30%, до 893,48 млн грн.

В то же время обязательства финучреждения за отчетный период выросли на 13,6% – до 9,81 млрд грн, в частности депозиты – на 23,1%, до 2,5 млрд грн.

Собственный капитал увеличился на 24,7% – до 885,67 млн грн, а уставный капитал – на 22,2%, до 639,1 млн грн.

"Банк Восток" основан в 2002 году, он принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 января 2020 года "Восток" занимал 21 место (11 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

ЧАО "Фоззи Групп" (владеет сетями супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Fozzy) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 147,6 млн грн, что на 10,6% меньше, чем в 2017 году.