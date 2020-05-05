Клиенты "Приватбанка" осуществили 63% международных переводов дистанционно

Клиенты государственного "Приватбанка" за апрель осуществили 63% международных денежных переводов дистанционно, что на 8% больше, чем в феврале 2020 года, и на 16% превышает показатель за апрель прошлого года.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

При этом в апреле каждый второй зарубежный перевод (48%) был осуществлен через смартфоны и мобильное приложение Privat24, еще 15% клиентов получали или отправляли переводы через десктоп-версию "Приват24".

Всего, по данным "Приватбанка", количество украинцев, которые получают международные денежные переводы наличными, за март-апрель сократилась с 37% до 21%. Доля переводов, осуществленных через терминалы самообслуживания и банкоматы, выросла с 6% до 9%.

По прогнозам "Приватбанка", до конца 2020 года доля денежных переводов, которые украинцы совершают дистанционно, увеличится до 75%, прежде всего за счет устойчивого роста операций в мобильном банке. Количество переводов, которые делаются в отделениях банка, до конца 2020 года продолжит сокращаться до 15%.