Кредиторы отказались списать долг Аргентины

Три группы держателей гособлигаций Аргентины, представляющие крупнейших кредиторов страны не согласны поддержать предложение Буэнос-Айреса о реструктуризации госдолга.

Об этом говорится в совместном заявлении кредиторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каждая из трех групп кредиторов и финансовые институты, представленные ими, готовы четко заявить, что не могут поддержать предложение Аргентины и не будут участвовать в реструктуризации бондов на этих условиях", – говорится заявлении кредиторов.

По мнению экспертов, предложенные им условия предусматривают неоправданно крупные потери держателей бондов.

Как сообщалось, предложение правительства Аргентины, направленное держателям госбумаг в апреле, предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Срок его действия истекает в пятницу, 8 мая. Аргентине необходимо договориться с кредиторами до 22 мая, когда заканчивается 30-дневный льготный период выплаты процентов по трем выпускам гособлигаций в иностранной валюте на общую сумму около $500 млн.

Читайте также: МВФ отказался списать долг Аргентины

Если страна не сможет договориться с кредиторами к этому времени, она будет вынуждена объявить о дефолте, который станет для нее уже девятым.

По словам министра экономики Аргентины Мартина Гусмана, правительство страны дало понять кредиторам, что готово объявить о дефолте по долгу на общую сумму $65 млрд, если инвесторы не пойдут ему навстречу.

Эксперты предупреждают, что новый дефолт закроет доступ к финансовым рынкам правительству Аргентины, властям регионов и местным компаниям, а также приведет к оттоку иностранных инвестиций, что нанесет существенный ущерб экономическому росту и сократит доходы от сбора налогов.

В результате Центробанку придется печатать все больше денег для финансирования государственных расходов, что спровоцирует усиление и без того высокой инфляции, а также ослабление песо.