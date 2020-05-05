Банк Тигипко увеличил прибыль на 14%

Чистая прибыль "ТАСкомбанка" по итогам 2019 года составила 459,1 млн грн, что на 14,2% больше, чем за 2018 год (402,03 млн грн).

Согласно годовой отчетности, за четвертый квартал минувшего года "ТАСкомбанк" увеличил чистую прибыль на 3,4% – до 131,64 млн грн по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за 2019 год составил 1,24 млрд грн, а чистый комиссионный– 463,17 млн грн, что соответственно на 17,9% и в 1,4 раза больше, чем за 2018 год.

Активы "ТАСкомбанка" за прошлый год увеличились на 8,5% – до 19,21 млрд грн, в частности, кредиты и задолженность клиентов сократилась на 4,5% – до 12,38 млрд грн, а денежные средства в банке выросли в полтора раза – до 5,49 млрд грн.

Обязательства банка за аналогичный период выросли на 6,7% – до 16,63 млрд грн, в том числе объем средств клиентов в банке – на 6,6%, до 14,67 млрд грн.

Собственный капитал "ТАСкомбанка" за 2019 год увеличился на 21,6% – до 2,58 млрд грн, а его уставный капитал остался на уровне 1,15 млрд грн.

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (19,98 млрд грн) среди 75 действующих банков.