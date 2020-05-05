Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Розничные сети 5 мая снизили цену сжиженного газа в пределах 5-50 копеек за литр, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 6 копеек – до 8,26 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG была снижена на 4 копейки – до 8,88 грн/л и 8,85 грн/л соответственно.

Сеть SOCAR снизила цены на 8 копеек –до 8,89 грн/л, "Автотранс" – на 10 коп., до 7,88 грн/л.

Автогаз на станциях консолидированной группы "Приват" подешевел на 11-13 копеек за литр – до 7,74-7,75 грн/л.

Средняя цена газа на станциях Marshal опустилась на 50 коп. и составляет 7,50 грн/л.

Сеть Chipo снизила цены на 16 копеек – до 7,88 грн./л.

Также розничные цены понизили такие сети как "Татнефть", BVS и SUN OIL – на 5-35 копеек за литр.

Как сообщалось, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.