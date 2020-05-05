Карантин остановил регистрацию подержанных электромобилей

Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а относительно мартовского показателя этого года – почти в 11 раз.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что причиной этого стал карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно подержанные авто всегда составляли большую часть украинского рынка электромобилей.

Лидером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал Audi E-Tron – 10 автомобилей.

На втором месте по популярности сразу два электрокара – BMW i3 и Porsche Taycan, в активе которых по 7 апрельских регистраций.

По четыре регистрации у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).