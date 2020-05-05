Главу Закарпатского отделения Антимонопольного комитета задержали на взятке

Вчера, 4 мая следователями Государственного бюро расследований и прокуратуры был задержан председатель Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) Виталий Шаленик.

По версии правоохранителей, руководитель отделения требовал взятку в размере $1100 США за смягчение наказания нарушителю конкурентного законодательства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В этой связи сегодня Антимонопольный комитет уволил Виталия Шаленика с должности главы отделения.

"К сожалению вынуждены констатировать, что это не первый случай злоупотреблений, уличенный правоохранителями в территориальных отделениях АМКУ. Так, в 2016 году к ответственности привлекался заместитель председателя Николаевского территориального отделения, в 2018 году – заместитель председателя Херсонского ОТО АМКУ", – напомнили в комитете.

Во всех этих случаях правоохранители фиксировали взятки, которые требовали сотрудники региональных отделений АМКУ за уменьшение наказания за сговоры на тендерах. Наказание за такое нарушение предусматривает не только штраф, но и автоматическое устранение от участия в публичных закупках на 3 года

В АМКУ считают, что решил проблему взяточництва в ведомстве позволит решить сокращения количества региональных подразделений.