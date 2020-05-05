Тариф на экстренную помощь при COVID-19 составит 12,1 тысячи в месяц

Тариф на экстренную помощь пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 12 164 грн в месяц в то время, как для больниц, принимающих больных с коронавирусом, планировали внедрить отдельный пакет оплаты услуг по системе медгарантий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №331 от 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Данным постановлением правительство утвердило пакеты финансирования для больниц, принимающих больных коронавирусной инфекцией.

Первый пакет - это стационарная помощь для больных, второй пакет - экстренная медпомощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием, третий - медпомощь, которая предоставляется мобильными медбригадами, и четвертый - стационарная помощь при коронавирусной болезни, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течении апреля (больницы, которые не определены больницами "первой волны", однако все же лечили пациентов с коронавирусом).

"Тариф на медицинские услуги по стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, устанавливается как глобальная ставка в месяц, рассчитанная как комбинация ставки на медицинскую услугу за укомплектованность медицинским персоналом, медицинскими изделиями и лекарственными средствами, которая составляет 498 325,65 грн, и ставки на медицинскую услугу за готовность оказывать медицинские услуги пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в условиях интенсивной терапии, которая составляет 171 167,83 грн", - говорится в документе.

Фактическая стоимость услуг по первому пакету рассчитывается с учетом количества аппаратов искусственной вентиляции легких в медицинском учреждении, количества новых случаев заболевания на территории соответствующей административно-территориальной единицы, нагрузки на отделение интенсивной терапии и с учетом других факторов.

"Тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, предусмотренные спецификациями, устанавливается как глобальная ставка в месяц, рассчитанная на основе базовой капитационной ставки за готовность оказать экстренную медицинскую помощь и составляет 12 163,64 грн", - говорится о тарифе во втором пакете.

При этом фактическая стоимость услуг экстренной медпомощи рассчитывается как произведение тарифа и количества пациентов с COVID-19, подтвержденным в течение соответствующего отчетного периода на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

"Тариф на медицинские услуги, предоставляемые мобильными бригадами, определяется как глобальная ставка в месяц, которая рассчитывается на основе ставки на медицинскую услугу и составляет 50 942,05 грн", - говорится о тарифе в третьем пакете.

Фактическая стоимость услуг мобильных бригад в месяц рассчитывается как произведение количества мобильных бригад в учреждении здравоохранения на дату подачи отчета, тарифа на медицинские услуги, предоставляемые мобильными бригадами, и коэффициента нагрузки мобильных бригад.

Согласно документу, при отборе 150 и больше проб в месяц в расчете на 1 бригаду для анализа на коронавирусную инфекцию коэффициент нагрузки принимается за 1, при отборе 100-150 проб - за 0,75, при отборе 50-100 проб - за 0,5 и при отборе менее 50 проб - за 0,25.

"Тариф на медицинские услуги по стационарной медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года, определяется как глобальная ставка за период с 1 по 30 апреля 2020 года и составляет 271 932,48 грн", - говорится о тарифе в четвертом пакете.

При этом к тарифу применяются корректировочные коэффициенты в зависимости от количества пациентов с заболеванием: 1,2 - до 10 пациентов, 1,7 - от 11 до 20 пациентов, 2,1 - от 21 до 30 пациентов, 3,5 - более 31 пациента.