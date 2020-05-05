"Днепропетровскгаз" получил 97 тысяч обращений потребителей с начала карантина

Во время карантина специалисты ЦОК АО "Днипропетрвоськгаз" обработали почти 97 тысяч звонков.

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего потребители интересуются состоянием лицевого счета и консультируются, как оплатить доставку газа через онлайн-сервисы, передает БизнесЦензор.

В связи с введенным в стране карантином сейчас большинство специалистов по работе с клиентами трудятся дистанционно и отвечают на все "газовые" вопросы потребителей из дома. Чтобы карантинные ограничения не повлияли на качество услуг, всех работников ЦОК обеспечили необходимым оборудованием.

"Несмотря на карантин, наши специалисты продолжают выдавать клиентам необходимые документы. Специалисты ЦОК работают в дежурном режиме. Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить в контакт-центр АО "Днепропетровскгаз" по телефону 067 00 90 104. Однако чтобы минимизировать риски для здоровья, мы стараемся ограничить контакты с людьми. По возможности, все вопросы решаем в телефонном режиме, а документы оформляем с помощью электронной почты", – пояснила начальница управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Алина Левкович.

В компании напомнили, что передать показания счетчиков и оплатить доставку газа можно не выходя из дома с помощью удобных онлайн-сервисов: чат-бота 7104 в Viber, мобильных приложений 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), а также в "Личном кабинете" на сайте 104.ua.

При этом создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua можно с помощью экспресс-регистрации. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по телефону 067 00 90 104 и назвать номер лицевого счета. После этого логин и пароль для входа в "Личный кабинет" пришлют в смс-сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд. кубометров газа в год.