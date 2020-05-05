Дефицит госбюджета достиг 23,5 миллиарда, – Минфин

Государственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2020 году в общий фондагосударственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка, который в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Учитывая сроки уплаты налогов и сборов основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в отчетном периоде были: налог на доходы физических лиц и военный сбор - 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость - 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров - 5,9 млрд грн. Кроме того 19,6 млрд грн поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей. Одновременно возмещения НДС составил 12 млрд грн.

В целом месячная роспись доходов общего фонда государственного бюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 года - на 86,1%.

За январь-апрель 2020 социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за четыре месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 составляли 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн (($1,2 млрд и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана).