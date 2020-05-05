Буславец и НКРЭКУ перекладывают убытки энергетиков на промпотребителей, – нардеп

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны соблюдать баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии, а не перекладывать убытки энергетиков на промышленность.

Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа") в ходе круглого стола "Преодоление кризисных явлений в энергетике", передает БизнесЦензор.

По его словам, сейчас логика решений Минэкоэнерго, согласно которой генерирующим предприятиям необходимо компенсировать полученные потери, не соответствует законам рынка.

"Министр (и.о. министра энергетики Ольга Буславец – БЦ) прямо сказала в своем выступлении, что мы должны собрать с рынка деньги, которые не заработала генерация и понесла потери. И в этом главное отличие логики потребителей электроэнергии от логики производителей. Когда промпотребитель не угадал со своей себестоимостью, он несет потери, это рынок. А когда энергетики не угадали со своей себестоимостью, они приходят к государству и просят его компенсировать, либо потребителей просят платить больше", - отметил он.

Кром того, Кисилевский привел пример европейских энергетических рынков, где тарифы на электроэнергию для промышленности ниже, чем в Украине. Производители при этом закладывают риски ценовых колебаний в свою работу.

"В Украине цена на электроэнергию на РСВ (рынок на сутки вперед) оставляет 42 евро за МВт-ч, тогда как в Румынии 30 евро. При этом, румынский производитель э/энергии не бежит к правительству страны и не говорит, что нужно что-то делать", - подчеркнул депутат.

В свою очередь, народный депутат Муса Магомедов высказал надежду, что Минэнерго и НКРЭКУ найдет компромиссное решение, которое позволит развиваться и энергетике, и промышленности.