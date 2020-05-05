Нацбанк обнародовал подходы к регулированию рынка факторинга

Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка факторинга", содержащую подходы к будущему регулирования этого рынка с учетем особенностей его функционирования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

"Сегодня на украинском рынке преимущественно развивается неклассическая модель работы факторинговых компаний: покупка проблемных или неработающих кредитов для их дальнейшего взыскания, то есть коллекторская деятельность. Такие компании покупают задолженность заемщиков у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, банков и финансовых компаний, которые занимаются микрокредитованием", – отмечается в сообщении.

В то же время в традиционном понимании факторинг позволяет продавцу, который поставил товар и не получил оплату, передать право требования к должнику по договору поставки факторинговой компании, тем самым решая свою проблему с недополученными средствами.

Нацбанк отмечает, что торговый факторинг является важным финансовым инструментом, который позволяет бизнесу расширить доступ к финансовым ресурсам, компаниям предлагать клиентам выгодные условия оплаты (товарный кредит), повысить объемы продаж, ликвидность баланса, ускорить оборачиваемость активов, пополнить оборотный капитал и избежать кассовых разрывов.

Поэтому предложенное Национальным банком регулирования рынка факторинга имеет две ключевые цели:

содействовать развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

установить требования по прозрачности и соблюдения рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

Для достижения первой цели Национальный банк планирует урегулировать и расширить источники финансирования факторинговых компаний, обеспечить возможность факторинговым компаниям предоставлять дополнительные нефинансовые услуги, упростить доступ на рынок и поддерживать законодательные изменения по защите прав факторов как кредиторов.

"В то же время от учреждений потребуется соблюдение требований по минимальному размеру собственного капитала, предоставление отчетности по обновленным стандартам, соблюдение требований по прозрачности структуры собственности и безупречной деловой репутации владельцев и руководителей компании, предоставление реалистичного бизнес-плана, соблюдение требований по защите прав потребителей", – подчеркивают в НБУ.

Для достижения второй цели планируется усилить надзор за рыночным поведением, в частности, в части обеспечения прозрачности и раскрытия информации, защиты прав клиентов через соблюдение компаниями стандартов добропорядочного поведения с должниками.

Для контроля за соблюдением правил рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности Национальный банк считает целесообразным разрешить продавать права требования по договорам о предоставлении финансовых услуг только в пользу других финансовых учреждений и вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии/поручения.

Национальный банк не планирует искусственно ограничивать текущую деятельность факторинговых компаний по покупке проблемных задолженностей, но такие компании, как и другие кредитодатели или коллекторы должны будут придерживаться единых стандартов рыночного поведения при взыскании такой задолженности.

В итоге запланированные изменения позволят защитить права должников при взыскании задолженности коллекторской компанией или финансовым учреждением, а также создать стимулы для дальнейшего развития рынка торгового факторинга.

В то же время Национальный банк осознает, что внедрение запланированных изменений потребует усилий от участников рынка, поэтому графики приведения деятельности факторинговых компаний в соответствие с ними будут разработаны с учетом объективных сроков и возможностей участников рынка выполнить эти требования.