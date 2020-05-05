Власти Киева доплатили 800 миллионов за реконструкцию столичного зоопарка

Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета 30 апреля по результатам тендера заключило соглашение с ЧАО "Фундамент" на проведение третей очереди реконструкции объектов Киевского зоологического парка за 802,84 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, к концу 2023 года, то есть за четыре года должны построить админздание, паркинг, кассы, павильоны "Террариум" и "Мадагаскар" с искусственными водоемами с водопадами, павильон совместной экспозиции Новой Гвинеи, Мадагаскара и Комодо, инженерные сети, индивидуальные тепловые пункты и котельные.

Также предусмотрены вертикальная планировка, освещение, подпорные стены, лестницы, малые архитектурные формы, навигация, благоустройство и озеленение.

Цена сделки всего на 0,01% ниже ожидаемой стоимости закупки в 802,89 млн грн.

Как отмечает издание, заказчик установил в тендерной документации дискриминационное требование, которое могло регулировать участие нежелательных конкурентов в тендере. Речь шла о праве требовать у победителя обеспечения выполнения соглашения в форме залога в размере до 5% цены сделки.

"Фундамент" принадлежат Дмитрию Алексееву, Виталию Пузийчуку и кипрской фирме "Амбер Рутения". Победитель связан с экс-директором "Житлоинвестбуд" (до 2018 года), заместителем председателя КГГА и депутатом Киевсовета от "БПП" Вячеславом Непопом.

Единственным допущенным конкурентом было столичное ООО "БП-4 КМБ-1" Ивана Примаченко и Константина Лядецького, которые когда-то работали в тогда еще СМУ-4 треста "Киевгорстрой-1".

Фирмой с подобным названием – ООО "БП-3 КМБ-1" – владеют Юрий Игнатченко и ООО "Региональные ресурсы" Елены Довбенко. Последнее ранее принадлежало Максиму Микитасю.

К аукциону не допустили две фирмы. Предыдущий подрядчик по зоопарку ООО "УХБП-Киев" предоставил неполную копию паспорта подписанта и аналогичный договор без дополнительных соглашений, а также не указал марку и модель техники в справке и договоре о предоставлении услуг.

ООО "Риола-модуль Лтд" тоже отклонили из-за неполного паспорта подписанта и отсутствия информации о стаже некоторых работниках и системе налогообложения. Кроме того, заказчик решил, что предоставленное фирмой согласие субъекта персональных данных не соответствует требованиям, а письма от владельцев имущества не содержат информации об отсутствии возражений на его использование на этом строительстве в течение всего срока. В одном из этих писем не было наименований.

"Риола-модуль Лтд" обжаловала отклонения в АМКУ, сняв все претензии заказчика, кроме неподходящих писем от владельцев имущества. В частности админколегия решила, что отдельные страницы паспорта подписанта (№1-5, 12-13) дают возможность идентифицировать лицо.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сейчас продолжается реконструкция первой очереди Киевского зоопарка.

По словам городского головы, весной откроют новую входную группу зоопарка, которая теперь будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Также откроют новый универсальный вольер для животных и птиц и приматник, а к концу же следующего года в Киевском зоопарке появится подземный океанариум.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о проведении работ по первой очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,33 млн грн.

В декабре 2017 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" по результатам тендера заказало ООО "Люнет" первую очередь реконструкции Киевского зоологического парка за 486,02 млн грн.