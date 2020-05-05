Совет ЕС поддержал выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить 3 млрд евро макрофинансовой помощи странам-соседям ЕС для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, 1,2 млрд евро из них планируется выделить Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает БизнесЦензор.

Теперь это решение должны поддержать Европейский парламент и Европейский совет.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Еврокомиссией.

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства, являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас как никогда абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", – прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии Здравко Марич, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат: Албания – 180 мин евро, Босния и Герцеговина – 250 млн евро, Грузия – 150 млн евро, Иордания – 200 млн евро, Косово – 100 млн евро, Молдова – 100 млн евро, Черногория – 60 млн евро, Северная Македония – 160 млн евро, Тунис – 600 млн евро.

Как сообщалось, ранее Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.