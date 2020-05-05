Разумков созвал внеочередное заседание Рады на четверг

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва на 14 часов 7 мая.

Как сообщает пресс-служба парламента, решение принято по требованию 156 народных депутатов, передает БизнесЦензор.

На заседании планируется рассмотреть законопроект повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№3380), а также об определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней (№3376).