Фонд соцстрахования сократил задолженность по выплатам больничных на 339 миллионов

Фонд социального страхования Украины сократил задолженность по выплатам больничных на 339,2 млн грн - до 888,8 млн грн

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Так, 4 мая ФССУ профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями, на общую сумму 339,2 млн грн, в частности:

  • на оплату пособий по временной нетрудоспособности - 246,7 млн грн;
  • пособий по беременности и родам - ​​88,5 млн грн;
  • пособий на погребение - 0,7 млн грн;
  • пособий по временной нетрудоспособности, связанной с производством - 3,3 млн грн.

Сейчас ведется работа с Министерством социальной политики Украины о выделении средств ФССУ из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

страхування (681) лікарняний (72)
