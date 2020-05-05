Фонд соцстрахования сократил задолженность по выплатам больничных на 339 миллионов
Фонд социального страхования Украины сократил задолженность по выплатам больничных на 339,2 млн грн - до 888,8 млн грн
Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.
Так, 4 мая ФССУ профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями, на общую сумму 339,2 млн грн, в частности:
- на оплату пособий по временной нетрудоспособности - 246,7 млн грн;
- пособий по беременности и родам - 88,5 млн грн;
- пособий на погребение - 0,7 млн грн;
- пособий по временной нетрудоспособности, связанной с производством - 3,3 млн грн.
Сейчас ведется работа с Министерством социальной политики Украины о выделении средств ФССУ из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.
